Save 10% Cash Back; Shop Local in East Aldine

NEW SHOP LOCAL REWARDS PROGRAM

The East Aldine District launches a new program, Open Rewards, to incentivize our community to support local businesses. Open Rewards allows customers to earn rewards on every purchase from businesses in the program.

HOW DOES OPEN REWARDS WORK?

• You earn cash back rewards whenever you shop at any business in the program

• You can redeem those rewards by making additional purchases at any other businesses in the program.

• Supports all methods of payment you may use at the local businesses (cash, credit and debit cards)

• No action is required from businesses to give or redeem rewards, it’s all done through the Open Rewards app.

WHAT DOES IT MEAN FOR BUSINESSES?

• The program is funded by the district, and there is no cost for businesses to join.

• Business will receive free promotional materials, including flyers, tent cards, social media images and other limited time promotional materials.

—————————–

NUEVO PROGRAMA D E R E C O M P E N S A S P A R A C O M P R A S L O – CALES

El Distrito de Administración de East Aldine está encantado de lanzar Open

Rewards, un programa nuevo para incentivar a nuestros comunidad para apoyar los negocios locales. Open

Rewards permite a los clientes ganar recompensas por cada compra de negocios en el programa.

¿ C Ó M O O P E N R E – WARDS FUNCIONA?

Acomulas tus recompensas de reembolso cuando compras en negocios del programa

Puedes redimir las recompensas haciendo compras adicionales en otros negocios del programa.

Admite todos los métodos de pago que puede utilizar en los negocios locales (tarjeta de crédito, tarjeta de débito y efectivo)

No se requiere ninguna acción por la parte de los negocios para dar o redimir las recompensas, todo se hace en la aplicación Open Rewards.

¿QUÉ SIGNI CA PARA LAS EMPRESAS?

• El programa está nanciado por el distrito y no hay ningún costo para los negocios Los negocios recibirán gratis.

• Los negocios recibirán Gratis materiales para promociones, incluidos folletos, tarjetas de campaña, imágenes para actividades de redes sociales y otros materiales de promoción. See below for more details, and a QR code to scan with your phone.