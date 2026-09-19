FRIDAY NIGHT LIGHTS! SEPT 18 Live updates on scores around the area

SCORES FROM OUR COVERAGE AREA
Baytown Lee 19
Lumberton 38 FINAL
Clear Falls 17
Barbers Hill 44 FINAL
Galena Park 7
Huffman Hargrave 55 FINAL
Galena Park North Shore 58
Crosby 0 FINAL
Goose Creek Memorial 33
La Porte 52 FINAL
Humble Kingwood 28
Sheldon C. E. King 63 FINAL
Lufkin 35
Baytown Sterling 14 FINAL
SCORES FROM AROUND THE AREA
Alief Elsik 0
Alief Taylor 49 FINAL
Brazoswood 0
Alvin Shadow Creek 61 FINAL
Clear Creek 21
Clear Springs 23 FINAL
Cypress Lakes 14
Houston Langham Creek 36 FINAL
Dickinson 72
Clear Lake 0 FINAL
Fort Bend Austin 27
Fort Bend Bush 34 FINAL
Fort Bend Dulles 0
Friendswood 80 FINAL HOLY COW AWARD!!!
Fort Bend Kempner 7
Texas City 35 FINAL
Fort Bend Willowridge 10
Brookshire Royal 13 FINAL
Galveston Ball 7
Port Arthur Memorial 55 FINAL
Houston Austin 13
Livingston 62 FINAL
Houston Bellaire 41
Houston Westside 22 FINAL
Houston Chavez 0
Houston Northbrook 34 FINAL
Houston Lutheran South 52
Austin St. Michael’s 0 FINAL
Houston Sharpstown 19
Houston Waltrip 44 FINAL
Houston Sterling 8
Navasota 49 FINAL
Humble 7
Humble Atascocita 43 FINAL
Katy Jordan 10
Katy 56 FINAL
Katy Tompkins 29
Katy Taylor 12 FINAL
Klein 34
Tomball Memorial 7 FINAL
Klein Collins 42
Magnolia 35 FINAL
Jersey Village 21
Cypress Woods 28 FINAL
Montgomery 42
Montgomery Lake Creek 35 FINAL
Needville28
Rosenberg Lamar Consolidated 19 FINAL
New Caney 25
Beaumont United 18 FINAL
Pasadena Dobie 42
Pasadena Rayburn 7 FINAL
Pasadena Memorial 47
Alvin 41 OVERTIME
Pearland Dawson 14
Pearland 48 FINAL
Rosenberg Terry 16
Santa Fe 23 FINAL
South Houston 7
Angleton 72 FINAL
Tomball 38
Klein Cain 55 FINAL
SCORES FROM AROUND THE STATE
College Station 38
Pflugerville Weiss 40 FINAL
Dallas Hillcrest 0
South Oak Cliff 55 FINAL
DeSoto 29
Burleson Centennial 3 FINAL
Highland Park 37
Argyle 70 FINAL
Mansfield Lake Ridge 27
Waxahachie 63 FINAL
Nederland 22
Fort Bend Crawford 21 FINAL UPSET ALERT!!!
North Crowley 47
Duncanville 30 FINAL
North Forney 13
Longview 49 FINAL
Port Neches-Groves 14
Brenham 45 FINAL
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