FRIDAY NIGHT LIGHTS! SEPT 18 Live updates on scores around the area

September 18, 2026 Northeast News Front Page, Sports 0

SCORES FROM OUR COVERAGE AREA

Baytown Lee 19
Lumberton 38  FINAL

Clear Falls 17
Barbers Hill 44  FINAL

Galena Park 7
Huffman Hargrave 55  FINAL

Galena Park North Shore 58
Crosby 0  FINAL

Goose Creek Memorial 33
La Porte 52  FINAL

Humble Kingwood 28
Sheldon C. E. King 63  FINAL

Lufkin 35
Baytown Sterling 14  FINAL

SCORES FROM AROUND THE AREA

Alief Elsik 0
Alief Taylor 49  FINAL

Brazoswood 0
Alvin Shadow Creek 61  FINAL

Clear Creek 21
Clear Springs 23  FINAL

Cypress Lakes 14
Houston Langham Creek 36  FINAL

Dickinson 72
Clear Lake 0  FINAL

Fort Bend Austin 27
Fort Bend Bush 34  FINAL

Fort Bend Dulles 0
Friendswood 80  FINAL                                            HOLY COW AWARD!!!

Fort Bend Kempner 7
Texas City 35  FINAL

Fort Bend Willowridge 10
Brookshire Royal 13  FINAL

Galveston Ball 7
Port Arthur Memorial 55  FINAL

Houston Austin 13
Livingston 62  FINAL

Houston Bellaire 41
Houston Westside 22  FINAL

Houston Chavez 0
Houston Northbrook 34  FINAL

Houston Lutheran South 52
Austin St. Michael’s 0  FINAL

Houston Sharpstown 19
Houston Waltrip 44  FINAL

Houston Sterling 8
Navasota 49  FINAL

Humble 7
Humble Atascocita 43  FINAL

Katy Jordan 10
Katy 56  FINAL

Katy Tompkins 29
Katy Taylor 12  FINAL

Klein 34
Tomball Memorial 7  FINAL

Klein Collins 42
Magnolia 35  FINAL

Jersey Village 21
Cypress Woods 28 FINAL

Montgomery 42
Montgomery Lake Creek 35  FINAL

Needville28
Rosenberg Lamar Consolidated 19  FINAL

New Caney 25
Beaumont United 18  FINAL

Pasadena Dobie 42
Pasadena Rayburn 7  FINAL

Pasadena Memorial 47
Alvin 41  OVERTIME

Pearland Dawson 14
Pearland 48  FINAL

Rosenberg Terry 16
Santa Fe 23  FINAL

South Houston 7
Angleton 72  FINAL

Tomball 38
Klein Cain 55  FINAL

SCORES FROM AROUND THE STATE

College Station 38
Pflugerville Weiss 40  FINAL

Dallas Hillcrest 0
South Oak Cliff 55  FINAL

DeSoto 29
Burleson Centennial 3  FINAL

Highland Park 37
Argyle 70  FINAL

Mansfield Lake Ridge 27
Waxahachie 63  FINAL

Nederland 22
Fort Bend Crawford 21  FINAL                         UPSET ALERT!!!

North Crowley 47
Duncanville 30  FINAL

North Forney 13
Longview 49  FINAL

Port Neches-Groves 14
Brenham 45  FINAL

 

 

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